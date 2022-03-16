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Комбриг Валерий Сахащик: Это война никому не нужна

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  • Валерий Сахащик
  • 16.03.2022, 0:15
  • 29,726
Комбриг Валерий Сахащик: Это война никому не нужна

Командир Брестской десантно-штурмовой бригады прокомментировал войну РФ против Украины.

Бывший военнослужащий из Беларуси, подполковник запаса Валерий Сахащик объяснил в эфире «Настоящего Времени», почему записал антивоенное видеообращение к белорусским военным.

«Ко мне обращаются люди из Беларуси, дети которых служат сейчас в армии, высказывают тревогу, что долго нет связи с детьми», - говорит Сахащик.

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