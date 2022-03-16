Верховная Рада приняла за день 21 законопроект, связанный с войной против РФ 16.03.2022, 0:24

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В Раде присутствовали 345 народных депутатов.

15 марта Верховная Рада поддержала 21 законопроект, которые "регулируют отношения" в период военного положения, введенного в связи с масштабным вторжением России. Об этом на брифинге сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук, информирует сайт Рады.

Помимо продления режима военного положения, "внесены изменения в налоговый кодекс относительно налогообложения нефтепродуктов, топливно-моторных масел для того, чтобы снизить акцизы и налоги на этот объект налогообложения и соответственно снизить цену в период военного положения".

Также поддержаны законопроекты, которые касаются социальной помощи, бюджетной деятельности, работы силовиков и судебных органов, защиты окружающей среды. В частности, увеличено число военнослужащих Государственной пограничной службы.

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин перечислил в Facebook все нововведения, принятые Радой 15 марта.

продлили военное положение еще на 30 дней;

снизили НДС и акциз на горючее;

добавили в список ветеранов войны членов семей погибших тех, кто воевал в 2014 году и воюет в 2022-м;

освободили от мобилизации ухаживающих за людьми с инвалидностью;

оптимизировали работу Нацполиции во время военного положения;

определили, что такое боевой иммунитет и кого он защищает;

дали возможность отменить суду меру пресечения тем, кто готов воевать (только по нетяжелым статьям);

увеличили госгарантии для сферы образования, зарплаты учителям будут выплачиваться вовремя;

предусмотрели в госбюджете дополнительные 67 млрд грн на нужды армии;

передали полномочия Высшего совета правосудия во время военного и чрезвычайного положения председателю Верховного Суда;

остановили исполнительные производства по искам россиян;

предусмотрели возможность временно переносить госреестры за границу на период военного положения с целью их сохранения;

перенесли сроки вступления в силу закона о капелланах - вступит в силу после подписания, а не в июле;

увеличили количество пограничников на 7 тыс.;

изменили трудовые отношения на время военного положения, фактический переход на индивидуальные договора;

дали возможности получения цифровой информации (например с телефонов и камер) с разрешения владельца без решения суда для частных случаев;

урегулировали вопросы определения статуса оккупированных территорий Украины и особенностей деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций в условиях этого режима;

увеличили ренту на газ и, соответственно, доходы в бюджет на время военного положения.

На пленарном заседании 15 марта в Раде присутствовали 345 народных депутатов.

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