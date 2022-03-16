закрыть
16 марта 2022, среда, 1:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Верховная Рада приняла за день 21 законопроект, связанный с войной против РФ

  • 16.03.2022, 0:24
  • 1,848
Верховная Рада приняла за день 21 законопроект, связанный с войной против РФ

В Раде присутствовали 345 народных депутатов.

15 марта Верховная Рада поддержала 21 законопроект, которые "регулируют отношения" в период военного положения, введенного в связи с масштабным вторжением России. Об этом на брифинге сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук, информирует сайт Рады.

Помимо продления режима военного положения, "внесены изменения в налоговый кодекс относительно налогообложения нефтепродуктов, топливно-моторных масел для того, чтобы снизить акцизы и налоги на этот объект налогообложения и соответственно снизить цену в период военного положения".

Также поддержаны законопроекты, которые касаются социальной помощи, бюджетной деятельности, работы силовиков и судебных органов, защиты окружающей среды. В частности, увеличено число военнослужащих Государственной пограничной службы.

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин перечислил в Facebook все нововведения, принятые Радой 15 марта.

продлили военное положение еще на 30 дней;

снизили НДС и акциз на горючее;

добавили в список ветеранов войны членов семей погибших тех, кто воевал в 2014 году и воюет в 2022-м;

освободили от мобилизации ухаживающих за людьми с инвалидностью;

оптимизировали работу Нацполиции во время военного положения;

определили, что такое боевой иммунитет и кого он защищает;

дали возможность отменить суду меру пресечения тем, кто готов воевать (только по нетяжелым статьям);

увеличили госгарантии для сферы образования, зарплаты учителям будут выплачиваться вовремя;

предусмотрели в госбюджете дополнительные 67 млрд грн на нужды армии;

передали полномочия Высшего совета правосудия во время военного и чрезвычайного положения председателю Верховного Суда;

остановили исполнительные производства по искам россиян;

предусмотрели возможность временно переносить госреестры за границу на период военного положения с целью их сохранения;

перенесли сроки вступления в силу закона о капелланах - вступит в силу после подписания, а не в июле;

увеличили количество пограничников на 7 тыс.;

изменили трудовые отношения на время военного положения, фактический переход на индивидуальные договора;

дали возможности получения цифровой информации (например с телефонов и камер) с разрешения владельца без решения суда для частных случаев;

урегулировали вопросы определения статуса оккупированных территорий Украины и особенностей деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций в условиях этого режима;

увеличили ренту на газ и, соответственно, доходы в бюджет на время военного положения.

На пленарном заседании 15 марта в Раде присутствовали 345 народных депутатов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Комбриг Валерий Сахащик: Это война никому не нужна
Комбриг Валерий Сахащик: Это война никому не нужна Валерий Сахащик
Сон путинского разума родил чудовище
Сон путинского разума родил чудовище Леонид Невзлин
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький? Ирина Халип