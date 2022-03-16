В СНБО опубликовали имена 10 уничтоженных в Украине российских генералов, полковников и подполковников
- 16.03.2022, 0:41
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Список.
За время масштабного вторжения России в Украину подтверждена гибель как минимум 10 оккупантов из числа высшего командного состава. Их имена опубликовал 15 марта в Telegram Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
"Среди той биомассы, которую немытая Россия трусливо оставляет на украинских черноземах, находятся редкие экземпляры из числа высшего военного командования ВС РФ", – говорится в сообщении.
В СНБО рассказали, что в число тех, кого "приземлила" украинская армия, попали:
генерал-майор Магомед Тушаев;
генерал-майор Виталий Герасимов;
генерал-майор Андрей Колесников;
генерал-майор Андрей Суховецкий;
полковник Андрей Захаров;
полковник Сергей Порохня;
полковник Игорь Николаев;
подполковник Юрий Агарков;
подполковник Дмитрий Софронов;
подполковник Михаил Ермолин.
В Центре подчеркнули, что "список далеко не полный".
"Мы искренне надеемся, что храбрые украинские войска будут "дописывать" его с геометрической прогрессией", – заявили в ведомстве.