В СНБО опубликовали имена 10 уничтоженных в Украине российских генералов, полковников и подполковников 16.03.2022, 0:41

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Список.

За время масштабного вторжения России в Украину подтверждена гибель как минимум 10 оккупантов из числа высшего командного состава. Их имена опубликовал 15 марта в Telegram Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

"Среди той биомассы, которую немытая Россия трусливо оставляет на украинских черноземах, находятся редкие экземпляры из числа высшего военного командования ВС РФ", – говорится в сообщении.

В СНБО рассказали, что в число тех, кого "приземлила" украинская армия, попали:

генерал-майор Магомед Тушаев;

генерал-майор Виталий Герасимов;

генерал-майор Андрей Колесников;

генерал-майор Андрей Суховецкий;

полковник Андрей Захаров;

полковник Сергей Порохня;

полковник Игорь Николаев;

подполковник Юрий Агарков;

подполковник Дмитрий Софронов;

подполковник Михаил Ермолин.

В Центре подчеркнули, что "список далеко не полный".

"Мы искренне надеемся, что храбрые украинские войска будут "дописывать" его с геометрической прогрессией", – заявили в ведомстве.

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