Российская техника и вертолеты горят в аэропорту Херсона: фото со спутника 3 16.03.2022, 8:04

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ВСУ нанесли удар по оккупантам в этом районе.

Компания Planet Labs опубликовала спутниковые снимки, на которых видна горящая российская техника и вертолеты в аэропорту оккупированного Херсона. Они были сделаны 15 марта после удара Вооруженных сил Украины по этому району.

Изучавшие снимки эксперты CNN утверждают, что на них видны минимум три горящих российских вертолета, а также несколько единиц другой военной техники. Точное количество уничтоженных машин по снимкам установить невозможно из-за плотной дымовой завесы.

В CNN уточнили, что удар по российской технике в оккупированном Херсоне ВСУ нанесли 15 марта в 13:42. Именно в это время спутники NASA зафиксировали пожар в этом районе.

Ранее журналист Денис Казанский сообщил, что по скоплению российских войск в аэропорту Херсона был нанесен артиллерийский удар. По его данным, были уничтожены десятки единиц техники.

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