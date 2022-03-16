СНБО: Путин теряет поддержку олигархов из своего окружения 7 16.03.2022, 8:08

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Это создает предпосылки к мятежу и принудительному изменению власти.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подтверждает, что президент РФ Владимир Путин теряет поддержку своего ближайшего окружения олигархов. Это создает предпосылки к мятежу и принудительному изменению власти.

Отмечается, что «карманными» остались: Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, Сергей Чемезов, которые могут напрямую общаться с ним лично.

Команда олигархов времен Ельцина демонстративно отстраняется от личного общения, и именно от них Путин опасается «удара в спину». Так, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Олег Дерипаска, Михаил Прохоров, Александр Абрамов, Андрей Мельниченко уже потеряли и продолжают терять свои активы и состояние из-за западных санкций.

«Бизнес не может мириться с политикой лица, приведшего к таким разрушительным последствиям для их финансового состояния. Поэтому они готовы к решительным действиям по изменению сегодняшнего положения.

И если Путин не согласятся на их условия, ему грозит принудительный импичмент или физическое уничтожение от ближайшего окружения", — заявили в Центре.

С началом полномасштабной войны России в Украине против российских олигархов ЕС ввел санкции.

2 марта американский президент Джо Байден заявил, что Министерство юстиции США собирает специальную рабочую группу по расследованию преступлений российских олигархов.

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