СНБО: Путин теряет поддержку олигархов из своего окружения

СНБО: Путин теряет поддержку олигархов из своего окружения7
- 16.03.2022, 8:08
- 39,790
Это создает предпосылки к мятежу и принудительному изменению власти.
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подтверждает, что президент РФ Владимир Путин теряет поддержку своего ближайшего окружения олигархов. Это создает предпосылки к мятежу и принудительному изменению власти.
Отмечается, что «карманными» остались: Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, Сергей Чемезов, которые могут напрямую общаться с ним лично.
Команда олигархов времен Ельцина демонстративно отстраняется от личного общения, и именно от них Путин опасается «удара в спину». Так, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Олег Дерипаска, Михаил Прохоров, Александр Абрамов, Андрей Мельниченко уже потеряли и продолжают терять свои активы и состояние из-за западных санкций.
«Бизнес не может мириться с политикой лица, приведшего к таким разрушительным последствиям для их финансового состояния. Поэтому они готовы к решительным действиям по изменению сегодняшнего положения.
И если Путин не согласятся на их условия, ему грозит принудительный импичмент или физическое уничтожение от ближайшего окружения", — заявили в Центре.
С началом полномасштабной войны России в Украине против российских олигархов ЕС ввел санкции.
2 марта американский президент Джо Байден заявил, что Министерство юстиции США собирает специальную рабочую группу по расследованию преступлений российских олигархов.