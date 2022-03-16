В Харькове прогремел мощный взрыв 2 16.03.2022, 8:11

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иллюстрационное фото

Отзвуки были слышны в радиусе 17 километров.

В Харькове ночью 16 марта слышали звук мощного взрыва жители разных районов города, который прогремел во время воздушной тревоги. Сигналы сработали также в разных населенных пунктах области, в частности в Изюмском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Ukraine NOW.

В настоящее время сообщения об отмене угрозы воздушной атаки не поступали.

В харьковских пабликах пишут, что отзвуки взрыва были слышны в радиусе 17 километров.

В сети тем временем опубликовано видео, на котором видна яркая вспышка в ночном небе и слышан взрыв, после чего массово сработали сигнализации припаркованных авто. На другом ролике в Telegram-канале "Харьков Life" можно услышать перед взрывом звук, похожий на пролетающий самолет.

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