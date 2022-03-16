закрыть
16 марта 2022, среда, 11:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Луганской области ВСУ перешли в контрнаступление и уничтожили позиции оккупантов

4
  • 16.03.2022, 8:15
  • 12,394
В Луганской области ВСУ перешли в контрнаступление и уничтожили позиции оккупантов

Украинские военные совершили маневр и пробили оборону противника.

Подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ во время контрнаступательного боя в Луганской области уничтожили позиции российских захватчиков. В этом направлении с 24 февраля враг пытался развить наступление и отбросить украинские войска.

Об этом сообщили в Минобороны, передает nv.ua.

Украинские военные пробили оборону противника. ДШВ ВС Украины выполнили манер и произвели огненное поражение вражеских позиций.

"Это хороший образец контрнаступательных действий украинских защитников, которые подавили превосходящие силы российских оккупантов и совершили прорыв их обороны. Танки Т-72 с мангалами (которые по мнению россиян могут обезопасить от Джавелинов), бронированная и автомобильная техника были превращены в металлолом. А заблудившиеся солдаты путина — отправлены на концерт Кобзона», — говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Комбриг Валерий Сахащик: Это война никому не нужна
Комбриг Валерий Сахащик: Это война никому не нужна Валерий Сахащик
Сон путинского разума родил чудовище
Сон путинского разума родил чудовище Леонид Невзлин
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький? Ирина Халип