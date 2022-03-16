В Луганской области ВСУ перешли в контрнаступление и уничтожили позиции оккупантов 4 16.03.2022, 8:15

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Украинские военные совершили маневр и пробили оборону противника.

Подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ во время контрнаступательного боя в Луганской области уничтожили позиции российских захватчиков. В этом направлении с 24 февраля враг пытался развить наступление и отбросить украинские войска.

Об этом сообщили в Минобороны, передает nv.ua.

Украинские военные пробили оборону противника. ДШВ ВС Украины выполнили манер и произвели огненное поражение вражеских позиций.

"Это хороший образец контрнаступательных действий украинских защитников, которые подавили превосходящие силы российских оккупантов и совершили прорыв их обороны. Танки Т-72 с мангалами (которые по мнению россиян могут обезопасить от Джавелинов), бронированная и автомобильная техника были превращены в металлолом. А заблудившиеся солдаты путина — отправлены на концерт Кобзона», — говорится в сообщении.

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