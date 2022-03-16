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Сенат США осудил Путина как военного преступника

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  • 16.03.2022, 8:17
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Сенат США осудил Путина как военного преступника

Резолюция была представлена республиканцем Линдси Грэмом.

Сенат США единогласно принял резолюцию, осуждающую президента РФ Владимира Путина как военного преступника. Резолюция была поддержана сенаторами обеих сторон.

Об этом пишет Reuters.

Резолюция была представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом.

Они призывают Международный суд в Гааге и другие страны в любом расследовании военных преступлений, совершенных при вторжении России в Украину, нацеливаться на российских военных.

«Все мы в этом зале объединились вместе с демократами и республиканцами, чтобы заявить, что Владимир Путин не может избежать ответственности за зверства, совершенные против украинского народа», — сказал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

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