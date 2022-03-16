Провал ПВО и просчеты русских: почему армия РФ не может справиться с «Байрактарами» 17 16.03.2022, 8:28

22,396

Турецкие беспилотники стали легендой этой войны.

С самого начала войны украинская армия успешно использует турецкие беспилотники Байрактар для постоянных атак российской техники с воздуха.

В украинском сегменте соцсетей турецкие беспилотники уже стали чем-то вроде национальных героев, ведь украинская армия уже неоднократно успешно использовала их для уничтожения вражеской военной техники. Байрактарам даже посвятили песню и сделали клип, ставший вирусным сразу после своего появления, пишет nv.ua.

И это при том, что еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину множество военных экспертов предсказывали, что у россиян не должно возникнуть проблем с двадцатью Байрактарами, которые состояли на службе в Украине. Дело в том, что турецкие беспилотники намного медленнее и считаются менее эффективными, чем, к примеру, американские MQ-9 Reaper.

«Просто поразительно видеть все эти видео, на которых Байрактары уничтожают российские ракетные батареи класса „земля-воздух“. А ведь это именно та система, которая способна сбивать их. С точки зрения характеристик, это что-то вроде самолета Первой мировой войны. Он не скрытный. Не быстрый. Это глиняный голубь и, в теории, очень легкая мишень», — говорит Дэвид Хэмблинг, лондонский эксперт по беспилотникам.

На деле оказалось, что аналитики переоценили возможности российской армии противостоять ударам беспилотников, хотя в теории можно было бы сбивать системами ПВО или выводить из строя при помощи электронных помех.

Британский эксперт по боевым действиям беспилотников Сэмюэл Бендетт считает, что Россия полностью провалила работу своих систем ПВО, а ее военно-воздушные силы также не могут нейтрализовать все Байрактары.

«Россия неспособна использовать ту же тактику, которую она использовала в течении многих лет и даже отрабатывала в Сирии… [чтобы обеспечить] надлежащее прикрытие своим сухопутным войскам. Сам факт того, что столько Байрактаров до сих пор остаются в строю, является большим военным позором [для России]», — говорит он.

Официальные представители США уверены, что некоторые из беспилотников уже уничтожены, однако некоторая их часть продолжает свою работу. К тому же, недавно министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украину прибыла новая партия турецких беспилотников. Их точное количество он не уточнял; также министр не уточнил, будут ли подобные поставки продолжаться и далее.

Хэмблинг предполагает, что Украина вовсю использует некомпетентность русских военных: «Возможно, украинцы придумали какую-то хитрую тактику, которая использует их [россиян] слабые стороны», — говорит он.

Байрактары не впервые играют важную роль: об их успешном использовании докладывали также военные из Азербайджана, а также во время боев в Ливии и Сирии против российской армии.

Эксперты уверены, что украинская армия могла бы добиться еще больших успехов, если бы в их распоряжении оказался еще один тип беспилотной системы вооружения: так называемый беспилотник-камикадзе. Это беспилотник, начиненных взрывчатку, который является чем-то вроде управляемой ракеты, которая запускается с безопасного для оператора расстояния. Сейчас такие машины изготовляют сразу две компании в Израиле — Harop и Hero, — а также в США, где на вооружении состоит система Switchblade.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».