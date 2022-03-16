«Бешеная» комиссия и лимиты на валюту: белорусские банки ввели новые ограничения 3 16.03.2022, 8:35

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Что еще изменилось?

Белорусские банки вводят очередные ограничения, в том числе по обмену валюты, конверсии, снятию долларов и евро с карточек. К примеру, «Белагропромбанк» стал продавать только ту валюту, которую сдают в обменники клиенты. А для клиентов «Банк Дабрабыт» ввели лимиты по суммам при онлайн-покупках, пишет zerkalo.io.

По всей видимости, «Белагропромбанк»— один из лидеров по числу появившихся ограничений. Как уточнили в контакт-центре, ограничений ввели порядка 20-ти. Этот банк вслед за «Беларусбанком» поднял до 20% комиссию за выдачу наличной валюты — доллара, евро, российских рублей — с карточек других банков. «Ранее комиссия со стороны „Белагропромбанка“ была 3% от суммы», — уточнили в контакт-центре банка.

Этот банк также ввел новшество по обменно-валютным операциям. Так, «Белагропромбанк» теперь продает только ту валюту, которую сдают в обменники клиенты. «Продается исключительно та валюта, которая была приобретена в день от населения», — уточняли в банке.

Еще одно новшество от этого банка — приостановка конверсии российских рублей в доллары и евро, а также отказ от индивидуальных курсов продажи валют для конкретного клиента.

Нельзя пополнить отзывной валютный депозит, а на онлайн-покупки можно потратить до 1000 долларов в сутки

«Банк Дабрабыт» ввел лимит на снятие валюты с карточек в банкоматах — до 100 долларов в сутки. Максимальная сумма в рублях, которую можно снять в течение суток в банкоматах, теперь составляет 20 тысяч. Пополнить валютную карточку наличными рублями теперь можно на сумму в 100 долларов в эквиваленте в сутки.

Что касается оказания услуг через ЕРИП, то в «Банк Дабрабыт» сейчас недоступны пополнение текущего валютного счета по номеру договора или по номеру карты, а также пополнение валютного отзывного депозита.

Клиенты этого банка сейчас могут потратить на онлайн-покупки не больше 1000 долларов в эквиваленте в сутки.

Ограничения по снятию валюты с карточек

«Сбер Банк» с 14 марта ввел суточные лимиты по суммам в валюте, которые можно снять с карточек. Ограничения составляют:

по карточкам Visa Electron, Maestro, Visa Virtuon, MasterCard Virtual, Visa Classic, MasterCard Standard, MasterCard SAP Standard, БЕЛКАРТ-Премиум — до 400 долларов в эквиваленте;

по карточкам Visa Gold, MasterCard Gold, MasterCard SAP Gold, MasterCard World, Visa Rewards, Visa Platinum, MasterCard Platinum, MasterCard SAP Platinum, Visa Signature — до 500 долларов в эквиваленте;

по карточкам Visa Infinite, Visa Infinite Ultra, MasterCard World Black Edition — по 1000 долларов в эквиваленте.

В "БНБ-Банк" появилась комиссия за безналичное зачисление денег на текущие счета физлиц в валюте, она составляет 1,5% от суммы зачисления. Исключение сделали для переводов одного физлица в пределах банка.

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