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ВСУ совершили девять авианалетов на скопления войск оккупантов и перешли в контрнаступление

  • 16.03.2022, 8:54
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ВСУ совершили девять авианалетов на скопления войск оккупантов и перешли в контрнаступление

В Генштабе Украины рассказали об обстановке на 21-й день войны.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что происходит на фронтах в разных областях и какая оперативная обстановка по состоянию на утро 21-х суток противостояния российскому вторжению.

Об этом 16 марта сообщает Генштаб ВСУ.

За последние сутки состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений не претерпели, говорится в сообщении.

Бойцы ВСУ смогли нанести сокрушительные удары по группировкам войск российских оккупантов на временно захваченных ими территориях нашей страны. Кроме того, на отдельных направлениях украинские военные перешли в контрнаступление.

"По итогам предыдущих суток, за счет действий противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, было уничтожено три самолета (два из них Су-34). Кроме того - сбит один вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты. Дополнительная информация сейчас уточняется.

Авиация Воздушных Сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям. Было совершено девять авианалетов на колонны техники и скопления войск оккупантов", - рассказали в Генштабе.

Также сообщается, что противник продолжает нести потери и отступает на отдельных направлениях.

Войска РФ продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселенным районам городов в Украине.

"Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на закреплении и содержании ранее занятых рубежей и районов обороны", - отметили в Генштабе.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла до 40% своих подразделений, которые были отправлены в Украину с начала вторжения и войны.

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