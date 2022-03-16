ВСУ совершили девять авианалетов на скопления войск оккупантов и перешли в контрнаступление
- 16.03.2022, 8:54
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В Генштабе Украины рассказали об обстановке на 21-й день войны.
В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что происходит на фронтах в разных областях и какая оперативная обстановка по состоянию на утро 21-х суток противостояния российскому вторжению.
Об этом 16 марта сообщает Генштаб ВСУ.
За последние сутки состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений не претерпели, говорится в сообщении.
Бойцы ВСУ смогли нанести сокрушительные удары по группировкам войск российских оккупантов на временно захваченных ими территориях нашей страны. Кроме того, на отдельных направлениях украинские военные перешли в контрнаступление.
"По итогам предыдущих суток, за счет действий противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, было уничтожено три самолета (два из них Су-34). Кроме того - сбит один вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты. Дополнительная информация сейчас уточняется.
Авиация Воздушных Сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям. Было совершено девять авианалетов на колонны техники и скопления войск оккупантов", - рассказали в Генштабе.
Также сообщается, что противник продолжает нести потери и отступает на отдельных направлениях.
Войска РФ продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселенным районам городов в Украине.
"Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на закреплении и содержании ранее занятых рубежей и районов обороны", - отметили в Генштабе.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла до 40% своих подразделений, которые были отправлены в Украину с начала вторжения и войны.