Япония запретила экспорт в Беларусь и РФ почти 300 товаров и технологий 2 16.03.2022, 9:10

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Эмбарго вступает в силу 18 марта.

Япония объявила, что почти 300 предметов и технологий подлежат запрету на экспорт в Россию и Беларусь. Таким образом планируют помешать странам-агрессорам наращивать свой военный потенциал в связи с вторжением Москвы в Украину.

Об этом сообщает Japan Today.

По данным Министерства экономики, торговли и промышленности, в пятницу, 18 марта, вступит в силу эмбарго на экспорт 266 товаров, таких как полупроводники, оборудование связи и передовые материалы, а также 26 технологий, включая программы проектирования машин для производства микросхем.

Кроме того, будет запрещен экспорт нефтеперерабатывающего оборудования и сопутствующих технологий в Россию, одного из крупнейших мировых производителей нефти, говорится в сообщении министерства.

Будет строго запрещен любой экспорт в 49 российских организаций, связанных с военными, и две белорусские организации, включая государственные учреждения и производителей самолетов и кораблей.

Этот шаг был предпринят после того, как Япония и другие западные страны, в том числе члены Большой семерки, ужесточили экономические санкции против России.

Ранее правительство Японии ввело персональные санкции против 17 физических лиц из России. В новый санкционный список вошли 11 депутатов Госдумы.

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