The Daily Mail: Вторжение России захлебывается, через две недели наступит кульминационная точка 12 16.03.2022, 9:24

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Продвижение оккупантов уже остановилось, поскольку Москве не хватает живой силы.

Российская армия, которую Владимир Путин кинул на захват Украины, сможет поддерживать полную боеспособность еще всего 10-14 дней. После этого оккупанты будут пытаться удержать территорию, которую они уже захватили.

Такой прогноз озвучили накануне высокопоставленные источники из Министерства обороны Великобритании, сообщает издание The Daily Mail.

Украинская армия заставляет российских военных "быть в движении". Через две недели оккупанты могут дойти до "кульминационной точки", после чего "сила сопротивления Украины должна стать больше, чем сила атаки России".

Продвижение российской армии в Украине уже остановилось, поскольку Москве не хватает живой силы, отмечает автор статьи.

При этом по мере того, как вторжение России тормозится, ее методы становятся все более жестокими – города все чаще попадают под беспорядочный ракетный обстрел.

Близкие союзники Путина уже вынуждены публично признать: в Украине все идет не по плану, российское вторжение захлебывается.

Начальник Национальной гвардии России Виктор Золотов признал 15 марта, что "не все идет так быстро, как хотелось бы".

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