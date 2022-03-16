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Илон Маск — Кадырову: Во время поединка с Путиным готов использовать только левую руку

  • 16.03.2022, 9:32
  • 13,396
Илон Маск — Кадырову: Во время поединка с Путиным готов использовать только левую руку
Илон Маск

Глава Чечни попытался вступиться за правителя РФ.

После того, как глава SpaceX Илон Маск вызвал президента России Владимира Путина на поединок один на один за Украину, в защиту главы Кремля стал глава Чечни Рамзан Кадыров, передает УНИАН.

В своем посту в Telegram Кадыров предложил Илону Маску пройти в Чечне специальные тренинги, чтобы "подкачаться" и подготовиться к встрече с Путиным.

В ответ на это Маск сказал, что это даст ему слишком большое преимущество перед Путиным и предложил использовать только одну руку.

"Спасибо за предложение, но такое превосходное обучение дало бы мне слишком большое преимущество. Если он (Путин) боится драться, я готов использовать только свою левую руку, и при этом я даже не левша", - сказал Маск Кадырову.

Напомним, ранее основатель компаний SpaceX и Tesla и изобретатель Илон Маск выразил поддержку Украине, которая воюет против РФ. "Украина, держись", - написал он в соцсети.

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