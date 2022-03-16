Илон Маск — Кадырову: Во время поединка с Путиным готов использовать только левую руку 16.03.2022, 9:32

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Илон Маск

Глава Чечни попытался вступиться за правителя РФ.

После того, как глава SpaceX Илон Маск вызвал президента России Владимира Путина на поединок один на один за Украину, в защиту главы Кремля стал глава Чечни Рамзан Кадыров, передает УНИАН.

В своем посту в Telegram Кадыров предложил Илону Маску пройти в Чечне специальные тренинги, чтобы "подкачаться" и подготовиться к встрече с Путиным.

В ответ на это Маск сказал, что это даст ему слишком большое преимущество перед Путиным и предложил использовать только одну руку.

"Спасибо за предложение, но такое превосходное обучение дало бы мне слишком большое преимущество. Если он (Путин) боится драться, я готов использовать только свою левую руку, и при этом я даже не левша", - сказал Маск Кадырову.

Напомним, ранее основатель компаний SpaceX и Tesla и изобретатель Илон Маск выразил поддержку Украине, которая воюет против РФ. "Украина, держись", - написал он в соцсети.

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