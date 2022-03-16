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Оккупанты несут потери и отступают на отдельных направлениях: сводка от Генштаба ВСУ

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  • 16.03.2022, 9:51
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Оккупанты несут потери и отступают на отдельных направлениях: сводка от Генштаба ВСУ

Что происходит утром 16 марта на главных участках фронта.

По результатам 21 первых суток противостояния российскому военному вторжению противник продолжает нести потери и отступает на отдельных направлениях.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 16 марта 2022 года.

"Состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в течение последних суток не претерпели. Вооруженным силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов на временно занятых территориях Украины и на отдельных направлениях перейти в контрнаступление", - информируют в Генштабе.

Как сообщается, по итогам предыдущих суток, за счет действий противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ было уничтожено три самолета (два из них Су-34). Кроме того, сбит один вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты. Дополнительная информация сейчас уточняется.

Авиация Воздушных сил Украины продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям. Было совершено 9 авианалетов на колонны техники и скопление войск оккупантов.

В то же время оккупационные войска продолжают нанесение ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов.

"Противник продолжает нести потери и отступает на отдельных направлениях. Основные усилия оккупантов сосредоточены на закреплении и удержании ранее занимаемых рубежей и районов обороны", - отметили в Генштабе.

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