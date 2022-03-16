Три варианта для Путина: чем может закончиться война в Украине 18 Андрей Илларионов, «Главред»

16.03.2022, 10:17

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Андрей Илларионов

Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Самое выгодное для Кремля – оперативно вывести остатки российских войск с украинской земли.

К настоящему времени в нынешней войне России против Украины четко проявились два ее этапа:

Первый этап – спецоперация (24-28 февраля), проводившаяся в жанре блицкрига, в ходе которой массированно применялись ВДВ, спецназ, ССО, целью которой был "малокровный" захват центров государственного и военного управления Украины, дезорганизация государственной и общественной жизни, паралич вооруженного сопротивления. К 27-28 февраля спецоперация полностью провалилась. Генштаб ВС России перешел ко второму этапу этой войны.

Второй этап – тотальная война (война на истощение) (с 1 марта) – полное уничтожение гражданской инфраструктуры и жилого фонда в Украине, а также физическое уничтожение гражданского населения (геноцид) в жанре первой и второй чеченских войн, а также сирийской войны. К 15 марта скорость продвижения российских войск существенно замедлилась по всем направлениям.

Тем не менее определенный наступательный потенциал у агрессора по-прежнему сохраняется. По мнению ряда военных экспертов, возможности для продолжения наступления у Путина могут иссякнуть через 7-10 дней, то есть примерно к 22-25 марта.

В этой ситуации у Путина есть три варианта действий.

Признать неудачу агрессии и оперативно вывести остатки российских войск с территории Украины.

Сохраняя войска на занятых позициях, попытаться договориться с руководством Украины о Минске-3.

Продолжать подтягивать резервы из России, Абхазии, Южной Осетии, Армении, Таджикистана, попытаться заставить Лукашенко направить ВС Беларуси, привлечь наемников из Сирии, Ливии, Ирана и тому подобных мест, получить военную и финансовую помощь из Китая.

Возможные последствия каждого из вариантов действий.

Первый вариант относительно болезненный, но самый выгодный для Путина. Поможет продлить агонию путинского режима на максимально длительный срок (как минимум, на несколько лет).

Второй – если в руководстве Украины не будет предательства, то такой вариант невозможен. Если же состоится предательство, то может произойти смена руководства Украины, а война будет продолжена до победы над агрессором.

В случае третьего вариант война затянется, однако ее результатом станет тотальное поражение всех вооруженных сил России, главной опоры путинского режима, и, следовательно, самого путинского режима и всей путинской России.

В результате этого поражения:

произойдет изменение внешних границ Российской Федерации;

ряд национальных регионов получит независимость;

под международным контролем будут проводиться мероприятия по депутинизации и демилитаризации России;

произойдет распад интеграционных объединений, главным двигателем и центром которых является Россия (ОДКБ, ЕврАзЭС);

Россия потеряет место члена в СБ ООН, вариант: вместо ООН будет создана новая международная организация, в руководящих органах которой не будет России;

как минимум на поколение граждане России, а также этнические русские останутся мировыми париями, практически полностью исключенными из международного общения;

произойдет качественное усиление военной и политической мощи "исторических конкурентов России" Китая, Японии, Германии, Турции;

будет ликвидирована международная система нераспространения ядерного оружия, не менее десяти стран легально обретут (легализуют) ядерное оружие на своей территории, в том числе и ряд непосредственных соседей России;

произойдет радикальное изменение системы международной безопасности, нацеленное прежде всего на недопущение возрождения российского милитаризма, шовинизма, агрессии.

Андрей Илларионов, «Главред»

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