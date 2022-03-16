«Тушенку вспомнили? Ее еще две недели назад вместе с солью всю разобрали» 7 16.03.2022, 10:26

14,510

Минчане реагируют на первые последствия санкций.

Издание «Салiдарнасць» понаблюдало, как минчане реагируют на первые последствия санкций. В отдельных случаях было: 12 пачек соли, 15 бутылок масла и обязательно сахар.

Продавец в специализированном рыбном магазине закрепила ценник «26 рублей» на вновь выложенной слабосоленой семге весом 200 грамм, и, увидев изумленные глаза покупателей, пояснила:

— А скоро и такой не будет. Все сырье норвежское, больше оно в Беларусь не поступает. Морская рыба и вся продукция из морепродуктов, которые вы еще видите в своих магазинах, это складские запасы, но они закончатся. Все акции, которые планировались в этом сегменте, отменили, потому что продаем остатки.

Послушав столь убедительные аргументы, покупатели быстро разбирают лежащую рядом слабосоленую форель по 13 рублей за 200 грамм. На баночки с селедкой, которые еще пару дней назад стоили от 3-4 рублей, все смотрят грустно и насторожено. Теперь их цена — от 5-7 рублей. И, кажется, она не последняя.

Мы прошлись по продуктовым магазинам в разных районах белорусской столицы и увидели, что в них изменилось.

Во-первых, действительно, практически исчезли акции. В торговых залах опустели целые территории, на которых обычно располагались стеллажи с акционным товаром. На оставшихся — с красными ценниками — либо не раскупленные к 8 марта цветы и крема, либо российское детское питание.

Почти во всех магазинах, больших и маленьких, появились дополнительные полки, занятые сахаром. Такое ощущение, что его специально для этого момента собирали несколько лет. Теперь сахар и на полках, где раньше были крупы, и где была мука, и даже на добавочных стеллажах посреди торгового зала.

Следует отметить, что и берут его практически все, хотя бы пару килограмм. В небольшом магазинчике на окраине дедушка прямо на плече чуть донес до кассы упаковку из 10 кг.

— Обычная паника, люди придумали что-то и все бросились покупать, — объяснила ажиотаж кассир.

— Странно, почему люди берут именно сахар? Ведь у нас куча своих заводов и они никуда не денутся, — удивилась продавец из другого магазина и пояснила, что брать нужно импортные товары. И, в первую очередь, — соль:

— А вы что не купили крупную соль? Ну, так уже и не купите, она мало где осталась. Она была украинская. Осталась только наша мелкая, но она не подходит для консервации. Поэтому я закупила 12 пачек! А что такого? Она ж не портится.

— А я недавно брала 9 пачек, и у меня даже спросили: «Вы что к войне готовитесь?» — К закаткам! — поделилась одна из покупательниц.

Крупной украинской соли действительно не оказалось сразу в нескольких магазинах. Даже крупной «гималайской» осталось совсем немного.

Еще одна примета последних дней — перебои с мукой. Полки, на которых она располагалась, в лучшем случае заполнены сахаром, в худшем — пустуют. А в одном из магазинов на них оказались буквально остатки муки российского производства.

— У нас тоже всю муку размели, мы заказали — привезли самую дорогую, — подтвердила повышенный спрос продавец в одном из больших магазинов.

— Тушенку вспомнили? — удивились еще в одном супермаркете. — Так ее еще две недели назад вместе с солью всю разобрали.

Продавец только начала выкладывать на полки, покупатели тут же попросили не делать лишней работы и забрали все прямо из коробок.

— Видимо, сейчас все мясо в Россию продают, для себя не остается, — предположил кто-то из покупателей.

К слову, в одном из пяти магазинов корреспондент «Салідарнасці» тушенку все-таки застал. Там она стоит на специальном стеллаже посреди зала.

— «Горошек» по 4 рубля уже! — возмущается покупатель в супермаркете.

— Закупайте польские замороженные овощи, их скоро не будет. Думали заказывать на российской фабрике этого же производителя, так они такую цену заломили, что мы отказались, — говорит продавец, раскладывая в холодильнике пакеты с овощными смесями.

В другом магазине продавцы советуют обратить внимание на кофе. Его ассортимент везде ужался до нескольких позиций российского производства.

— Смотрите, здесь еще и Lavazza есть, — радуется покупатель, обнаружив на полках, уставленных «Жокеем», несколько пачеки итальянского кофе.

Вообще, на совершенно разных полках в магазинах предательски зияют дыры пустоты. Многочисленные сотрудники торговых залов просто не успевают их заполнять, тем, что осталось.

Дыры вместо соли, муки, чая, мюсли. В колбасном отделе пусто на месте самой дешевой продукции.

Вот, вроде бы на полках с макаронами нет просвета. Но если присмотреться, то окажется, что по всем стеллажам просто «размазали» продукцию двух российских производителей. Целых четыре полки оказались занятыми самым стратегическим продуктом — «Овсяными хлопьями».

Из подслушанного в торговых залах от покупателей и продавцов:

— Один склад уже полностью пустой, его закрыли, сотрудников отправили в отпуск.

— Вчера заказала в доставке 15 бутылок подсолнечного масла по 4,5 рубля. Сегодня хотела еще — уже нет.

— У меня «Светофор» возле дома — пустой, вынесли все, даже пакеты мусорные.

— Жаль, что фрукты впрок купить нельзя. У нас ведь даже яблок своих не хватает.

— Девочки, чего вы говорите «скоро не будет»? — уточняет покупательница пенсионного возраста у продавцов.

— Вот, кофе импортного не будет, — указывают на ближайший стеллаж.

— По этому мы проживем. Главное, мясо и молоко есть и будет, — не сомневается женщина.

— А если это все в Россию отправлять будут, а не нам? — осторожно интересуется другая покупательница.

— Да прекратите вы пугать! Это все фейки! А вы — предатель и враг, раз так думаете, — уверенно парирует пенсионерка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».