Reuters: Европейский Центробанк принял решение по транзакциям белорусов 16.03.2022, 10:43

8,518

Меры коснутся тех, кто живет в ЕС.

Регулирующие органы Евросоюза приказали некоторым банкам тщательно проверять транзакции всех российских и белорусских клиентов, в том числе резидентов ЕС, чтобы убедиться, что они не используются для обхода западных санкций против Москвы, сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

В первую очередь будут обращать внимание на крупные платежи и депозиты и на новые кредитные заявки.

Это будет касаться десятков тысяч россиян и белорусов, живущих в Евросоюзе, отмечает агентство.

«Сначала меры были сосредоточены на лицах с российским гражданством, независимо от того, были они резидентами или нерезидентами, а позже были распространены и на белорусов», — сказал один из источников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».