ВСУ уничтожили еще три вражеских самолета, бомбивших украинские города
- 16.03.2022, 10:49
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Сбиты также вертолет, три БПЛА и две крылатые ракеты.
Состояние и положение сил обороны за последние сутки не претерпели существенных изменений, однако Вооруженным силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов на временно занятых территориях Украины и отдельным направлениям перейти в контрнаступление, сообщили в Генштабе ВСУ 16 марта утром, передает zn.ua.
За прошедшие сутки наши Воздушные силы ВСУ уничтожили три вражеских самолета, два из них Су-34, а также один вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.
Также украинская авиация совершила девять авианалетов на колонны техники и скопления войск оккупантов.
Тем не менее захватчики продолжают нанесение ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов.