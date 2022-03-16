ВСУ уничтожили еще три вражеских самолета, бомбивших украинские города 16.03.2022, 10:49

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Сбиты также вертолет, три БПЛА и две крылатые ракеты.

Состояние и положение сил обороны за последние сутки не претерпели существенных изменений, однако Вооруженным силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов на временно занятых территориях Украины и отдельным направлениям перейти в контрнаступление, сообщили в Генштабе ВСУ 16 марта утром, передает zn.ua.

За прошедшие сутки наши Воздушные силы ВСУ уничтожили три вражеских самолета, два из них Су-34, а также один вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.

Также украинская авиация совершила девять авианалетов на колонны техники и скопления войск оккупантов.

Тем не менее захватчики продолжают нанесение ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов.

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