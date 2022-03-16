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Крупнейших авиаперевозчиков РФ выгнали с европейского неба

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  • 16.03.2022, 11:10
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Крупнейших авиаперевозчиков РФ выгнали с европейского неба

Выданные российским компаниям лицензии аннулировали.

В связи с военным вторжением в Украину Агентство по авиационной безопасности ЕС (EASA) остановило выданные российским компаниям лицензии. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

"Речь идет о лицензиях авиаперевозчиков на продукцию, запчасти, приборы, лицензии на техническое авиаобслуживание, а также лицензии тренировочных центров для организаций и тренировочных устройств для имитации полетов", - пояснили в МИУ.

Среди компаний с приостановленными лицензиями есть крупнейшие российские авиаперевозчики, такие как "Аэрофлот", S7, "Волга-Днепр", "Уральские авиалинии", "Азур" и т.д., которые отныне не имеют права осуществлять рейсы в авиапространстве ЕС.

Также EASA приостановило действие лицензии для ряда предприятий, предоставляющих техническое обслуживание авиатехники, в частности А-Техникс, S7 Инжиниринг, Волга-Днепр техникс. Также остановлены сертификаты изготовленных в россии воздушных судов Ту-204 и Superjet 100.

В настоящее время регулятор остановил прием и рассмотрение новых заявок на сертификацию, поступивших от организаций страны-агрессора.

Эти решения напрямую влияют на работу российских авиакомпаний не только в ЕС, но и по всему миру. Главный авиарегулятор Европы фактически разрывает все связи с российским авиарынком и ставит под серьезное сомнение его возможности по выполнению гарантий безопасности", - отметили в ведомстве.

Напомним, что 26 февраля ЕС ввел санкции против России, в соответствии с которыми запрещено оказывать техническую помощь или другие услуги, связанные с товарами и технологиями, пригодными для использования в авиации или космической промышленности.

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