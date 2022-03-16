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Бойцы ВСУ отбросили врага от Южноукраинской АЭС

  • 16.03.2022, 11:28
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Бойцы ВСУ отбросили врага от Южноукраинской АЭС

Украинские военные остановили наступление.

Российские военные вслед за Запорожской атомной электростанцией пытались захватить Южноукраинскую АЭС, но украинские военные остановили наступление – и захватчики не прошли.

Об этом рассказал исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Петр Котин в интервью НВ.

"Была очень большая угроза – туда пытались прорваться, но их отбросили, в Вознесенске их остановили. Там было взорвано два моста, чтобы они не прошли. И наши военные приняли бой и отбросили за Николаев.

У них (россиян – ред.) ничего не получилось. Но они действительно пытались сразу после ЗАЭС захватить Южноукраинскую. (...)

Мы отдаем себе отчет в том, что нужно быть готовыми, что даже когда мы их выгоним, они придут снова. Нам нужно быть готовыми заранее выполнять все мероприятия, как на Южноукраинской АЭС. Там учли опыт и остановили. Этого не смогли сделать на ЗАЭС – они подошли слишком близко.

Мы до последнего не верили, что они пойдут на Запорожскую АЭС, пока они не подошли и не начали ее обстреливать. Но мы все вернем", - рассказал Петр Котин.

Он также отметил, что пока Украине хватает мощностей.

Южноукраинская АЭС имеет три блока по 1 тыс. МВт, таких по мощности как на ЗАЭС. два блока работают, один в ремонте.

По словам Котина, на сегодняшний день на ЗАЭС работает два энергоблока и на Южноукраинской АЭС тоже два.

"Потребление в энергосистеме значительно снизилось с начала военной агрессии. Где-то два месяца назад мы работали всеми нашими 15 энергоблоками на пике мощности. Сейчас работаем всего на восьми, и этого хватает. Вскоре очередной энергоблок на одном из других наших объектов выйдет из ремонта", – сказал руководитель "Энергоатома".

В то же время он подчеркнул, что Россия во главе с Владимиром Путиным прибегает к "ядерному терроризму".

"Происходящее – захват мирных атомных объектов – это акт ядерного терроризма. Никто в мире такого еще не делал. Путин пишет историю и мерзкую историю. Он стал первым диктатором, который бомбит и обстреливает мирные ядерные объекты, и будет за это отвечать как за акт ядерного терроризма.

Ни у кого нет сомнений на этот счет. Это мнение не только мое, но и мнение МАГАТЭ, Еврокомиссии, ООН", - заявил Котин.

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