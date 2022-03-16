Возле Одессы украинские зенитчики отправили на дно Черного моря два российских истребителя Су-30см 2 16.03.2022, 11:35

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иллюстрационное фото

Пилоты катапультировались и упали в море вслед за самолетами.

Зенитные ракетные войска на юге Украины сбили два воздушных судна российских оккупантов.

Об этом сообщили командование Воздушных сил Украины, а также глава Одесской ОГА/ОВА Максим Марченко, передает pravda.com.ua.

"В 5 утра на юге страны два истребителя Су-30см российских фашистов отправили вслед за российским кораблем.

Пара истребителей оккупантов пыталась атаковать один из поселков в Одесской области. Зенитным ракетным подразделением Воздушного командования "Південь" оба самолета ликвидированы.

Пилоты катапультировались и вслед за самолетами упали в украинское Черное море!", - говорится в сообщении.

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