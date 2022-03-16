Активиста Павла Виноградова осудили на пять лет колонии 1 16.03.2022, 11:59

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Павел Виноградов

Незаконный «суд» проходил в закрытом режиме.

Сегодня в Минском областном суде был вынесен приговор активисту и блогеру Павлу Виноградову. Его осудили на пять лет колонии, сообщает «Весна».

Суд над Павлом начался 10 марта и проходил в закрытом режиме.

Павла Виноградова обвиняли по трем уголовным статьям.

Блогер и активист Павел Виноградов был осужден в 2011 году на 4 года (но вышел а свободу в сентябре 2011-го).

Летом 2021 года Павла Виноградова осудили сначала на 15, потом еще на 30 суток ареста за эмоциональное сообщение в Фейсбуке. За тот же пост на него завели уголовное дело о «клевете» на Лукашенко. Через 48 дней Павел вышел на свободу.

Задержали его окончательно 21 декабря, с тех пор Павел находится за решеткой.

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