Польский генерал: Россияне проигрывают войну в Украине 16.03.2022, 12:10

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Израненные и измотанные войска РФ лишены оперативных резервов.

Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак считает, что в настоящее время русские проигрывают войну в Украине, передает «Польское радио».

По его мнению, у украинцев есть потенциал и резервы, благодаря которым они могут вытеснить русских со своей территории, например, севернее Киева и в Херсонской области.

По словам генерала Скшипчака, израненные и измученные русские лишены оперативных резервов. Украинцы будут бить по тем местам, где русские слабее всего, где у них служат призывники: «Российская армия неспособна выполнять задачи, достигать оперативных целей, так как остановилась на второй день войны и для восстановления ей потребовалось еще двое суток. Идет состязание в том, кто первым получит преимущество, и украинцы, которые собирают свои оперативные резервы, ближе к этому».

Вольдемар Скшипчак пояснил, что военная активность в Украине явно снизилась, и обе стороны перешли к оборонительным действиям, проводя локальные контратаки и попытки атак.

Польский генерал считает, что пока нет видимых сил, которые могли бы поддержать российскую армию и позволить ей перейти в наступление.

Как он утверждает, возможная мобилизация резервистов на первых порах не будет эффективной, так как у них нет соответствующих навыков ведения боевых действий. Такие войска могли достичь боеспособности лишь через 1,5 месяца.

Генерал Вальдемар Скшипчак полагает, что украинцы еще не показали в полной мере свой военный потенциал и имеют резервы, которые можно использовать в любой момент. Он указал, в частности, на интернациональные бригады добровольцев и украинцев, вернувшихся в страну. По мнению генерала, они могли заполнить пробелы на поле боя и создать новые подразделения.

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