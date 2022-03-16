Украинские прокуроры взялись за главу «Роскосмоса» Рогозина 16.03.2022, 12:26

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Дмитрий Рогозин

Одиозному фрику грозит пожизненное заключение.

Офис генерального прокурора Украины объявил о подозрении генеральному директору российской государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрию Рогозину.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Рогозина подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса, от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное) и в пособничестве ведения агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК, от 10 до 15 лет).

Венедиктова заявила, что Рогозин, используя свое положение и медийные площадки РФ, распространял лживую и вредоносную информацию, обманывая, с преступными намерениями, граждан РФ.

«Вы убеждали своих соотечественников в том, что военные формирования РФ не наносят удары по мирному населению и гражданским объектам», — написала Венедиктова в Facebook.

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