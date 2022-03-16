Куда пропадает белорусская мука?7
- 16.03.2022, 12:40
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С ее дефицитом столкнулись во многих городах страны.
О том, что редеют полки с мукой, рассказывают жители разных городов Беларуси, пишет «Наша Нива».
Так, например, выглядели полки в одном столичном гипермаркете.
Читатели сообщают, что иногда в магазинах остается только российская мука или мука с добавками. Бывает сложно найти лидскую, особенно высшего сорта или в больших пачках.
Что происходит? В «Лидахлебопродукте» говорят, что все из-за ажиотажа на фоне войны.
«На сегодня идет повышенный спрос на муку. Наше предприятие работает в плановых объемах производства, которые есть. Но заявки, поступающие от торговых объектов, увеличились в три-четыре раза. На сегодня выполнение таких заказов не представляется возможным», — говорит заместитель генерального директора по продажам и маркетингу завода Сергей Кижук.
По его словам, объемы сырья для производства муки у предприятия достаточные.
«Мы просто не успеваем производить столько муки, сколько просят торговые объекты. Физически нет возможности выполнить все заявки. Нашу продукцию мы отгружаем во все регионы Беларуси в пределах обычных среднемесячных объемов. Но учитывая повышенный спрос, она быстро расходится».
На днях правительство продлило на три месяца запрет на вывоз пшеничной муки из Беларуси (она действует с декабря 2021 года).