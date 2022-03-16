Британская разведка: Россия потеряла способность к наступательным операциям в Украине

Британская разведка: Россия потеряла способность к наступательным операциям в Украине12
- 16.03.2022, 12:45
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Потери оккупантов слишком велики.
Из-за серьезных потерь в войне с Украиной Россия проводит передислокацию войск, чтобы доукомплектовать подразделения. При этом в результате этих потерь России даются с трудом не только наступательные операции, но и защита ранее оккупированной территории, говорится в свежем отчете британской разведки, передает zn.ua.
По данным разведчиков, сейчас Россия передислоцирует силы из таких дальних мест, как Восточный военный округ, Тихоокеанский флот и Армения. Также в РФ стремятся заручиться помощью других государств и наемников.
"От украинского сопротивления погибает столько российских военных, что теперь россияне, вероятно, не будут в ближайшее время пытаться вести наступательные операции, а будут ждать ротации и резервы...", - сообщил исполнительный редактор издания DefenseOne Кевин Барон.