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Британская разведка: Россия потеряла способность к наступательным операциям в Украине

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  • 16.03.2022, 12:45
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Британская разведка: Россия потеряла способность к наступательным операциям в Украине

Потери оккупантов слишком велики.

Из-за серьезных потерь в войне с Украиной Россия проводит передислокацию войск, чтобы доукомплектовать подразделения. При этом в результате этих потерь России даются с трудом не только наступательные операции, но и защита ранее оккупированной территории, говорится в свежем отчете британской разведки, передает zn.ua.

По данным разведчиков, сейчас Россия передислоцирует силы из таких дальних мест, как Восточный военный округ, Тихоокеанский флот и Армения. Также в РФ стремятся заручиться помощью других государств и наемников.

"От украинского сопротивления погибает столько российских военных, что теперь россияне, вероятно, не будут в ближайшее время пытаться вести наступательные операции, а будут ждать ротации и резервы...", - сообщил исполнительный редактор издания DefenseOne Кевин Барон.

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