Как изменились цены на съемное жилье в Беларуси из-за роста курса доллара 3 16.03.2022, 13:15

8,530

Журналисты изучили проблему на примере одно из крупнейших райцентров.

Еще недавно снять квартиру дешевле 100 долларов в месяц в Барановичах было проблематично. Но события в Украине, сопровождаемые колебаниями на валютном рынке, существенно повлияли на рынок арендного жилья в Барановичах.

Напомним, в начале марта корреспондент Intex-press пыталась снять квартиру в нашем городе стоимостью до 100 долларов в эквиваленте, однако ее поиски не увенчались успехом: все более-менее приличные варианты жилья стоили дороже. Цены на аренду однокомнатной квартиры в нашем городе тогда доходили до 200 долларов.

Но когда курсы валют начали расти, цены на съемное жилье, по крайней мере в долларах, снизились. Так сегодня в Барановичах можно найти предложения и за 40-50 долларов в месяц в эквиваленте. Правда, за такие деньги чаще сдают квартиры без мебели (а иногда даже без минимального косметического ремонта) и с какими-нибудь «нюансами».

«Мебель только на кухне. Сдается на срок более месяца с условием быстрого освобождения, так как находится в продаже», – на таких условиях, к примеру, можно арендовать трехкомнатную квартиру в Южном микрорайоне всего за 50 долларов в эквиваленте.

Цены на квартиры с мебелью и более-менее приличным ремонтом сегодня колеблются от 60 до 80 долларов в эквиваленте.

Вместе с тем, в объявлениях до сих пор можно найти немало вариантов с ценниками в 120, 150 и даже 220 долларов. Правда, как правило, такие предложения либо «несвежие», либо предлагают практически новое жилье по системе «все включено».

Во многих объявлениях владельцы в качестве обязательного условия аренды указывают предоплату за месяц или несколько месяцев, а также «оплату по курсу».

Цены на съемные квадратные по состоянию на вечер 15 марта выглядели так: однокомнатные квартиры – 185-555 рублей (50-150 долларов), двухкомнатные – 150-814 рублей (40-220 долларов), трехкомнатные – 185-740 рублей (50-200 долларов).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».