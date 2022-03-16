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ВСУ нанесли семь мощных ударов по группировкам противника

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  • 16.03.2022, 13:19
  • 7,208
ВСУ нанесли семь мощных ударов по группировкам противника
Алексей Арестович

Тактическое наступление украинской армии улучшило ее позиции на нескольких участках фронта.

Вооруженные Силы Украины вчера пошли в контрнаступление на некоторых направлениях. Украинским военным удалось нанести 7 мощных ударов по группировкам российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

"Наши войска на некоторых направлениях провели за вчера небольшие тактические контрнаступления, которые улучшили ситуацию в конкретных районах обороны. Также наши войска наносили мощные ракетно-артиллерийские и авиационные удары по группировкам противника. Не менее 7 таких ударов было нанесено в течение суток. Воздушные силы сбили 3 самолета, 1 вертолет и несколько крылатых ракет", - отметил Арестович.

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