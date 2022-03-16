Япония лишила Россию статуса нормального торгового партнера 6 16.03.2022, 13:22

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Решение принято в качестве дополнительной санкционной меры.

Правительство Японии лишило России статуса "страны наибольшего благоприятствования" в торговле. Решение принято в качестве дополнительной санкционной меры, связанной с российским вторжением в Украину.

Об этом сообщает NHK.

Такое решение означает, что российский импорт в эти страны будет облагаться более высокими таможенными пошлинами.

Президент США Джо Байден объявил об аналогичных мерах в пятницу, тогда как лидеры стран в составе G7 выступили с совместным заявлением, в котором выражено намерение отменить статус "страны наибольшего благоприятствования" для России.

В рамках санкций, наложенных на Россию за ее вторжение в Украину, правительство Японии уже ввело ограничения на экспорт полупроводников и других высокотехнологичных товаров.

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