В Запорожье молодые украинцы подожгли вражеский БТР, украли автоматы и из них ночью обстреляли оккупантов 9 16.03.2022, 13:27

18,038

Жители села объединились в отряды самообороны и уничтожили около десятка захватчиков.

В Запорожской области оккупанты пытаются заехать в села, в частности для того, чтобы ограбить их. Однако пророссийским боевикам ничего не удается.

Местные жители всеми силами защищают свой регион. Не исключение и жители села Васильевка. Об этом в эфире «24 канала» рассказал корреспондент из Запорожья.

В Васильевке молодые ребята объединились в небольшие отряды самообороны, сделали коктейли Молотова и подожгли бронетранспортер, который стоял недалеко от населенного пункта. Он остановился, ведь у него не было топлива.

Пока российские бойцы пошли искать, где взять топливо, ребята сожгли БТР, забрали из него автоматы, которые побросали бойцы и ударили ночью по тентованной машине с личным составом, которая проезжала по местной дороге.

«Говорят примерно о 10 «200-х» среди российского войска», – сказал журналист.

Он заметил, что оккупанты обезумели. Сейчас они пытаются в Васильевке отыскать тех, кто им напакостил.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».