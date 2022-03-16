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Швейцария присоединилась к европейским санкциям против режима Лукашенко

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  • 16.03.2022, 14:01
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Швейцария присоединилась к европейским санкциям против режима Лукашенко

Один из пакетов предусматривает отключение белорусских банков от SWIFT.

Швейцария присоединилась к европейским санкциям против официального Минска, которые были введены из-за российского вторжения в Украину, передает Deutsche Welle.

Речь идет о двух пакетах. Первый страны ЕС ввели 2 марта. Тогда в список добавили 22 представителя военного руководства Беларуси и ограничили в частности экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать развитию военной, технологической и оборонной безопасности Беларуси.

Второй пакет санкции был принят 9 марта. Главным ограничением стало отключение от SWIFT «Белагропромбанка», «Банка «Дабрабыт» и «Банка развития Республики Беларусь».

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