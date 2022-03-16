Швейцария присоединилась к европейским санкциям против режима Лукашенко

Швейцария присоединилась к европейским санкциям против режима Лукашенко5
- 16.03.2022, 14:01
- 5,146
Один из пакетов предусматривает отключение белорусских банков от SWIFT.
Швейцария присоединилась к европейским санкциям против официального Минска, которые были введены из-за российского вторжения в Украину, передает Deutsche Welle.
Речь идет о двух пакетах. Первый страны ЕС ввели 2 марта. Тогда в список добавили 22 представителя военного руководства Беларуси и ограничили в частности экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать развитию военной, технологической и оборонной безопасности Беларуси.
Второй пакет санкции был принят 9 марта. Главным ограничением стало отключение от SWIFT «Белагропромбанка», «Банка «Дабрабыт» и «Банка развития Республики Беларусь».