Возле Чернигова ВСУ ежечасно наносят мощные удары по силам противника

Возле Чернигова ВСУ ежечасно наносят мощные удары по силам противника1
- 16.03.2022, 14:11
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Оккупантам на этом участке фронта сейчас невесело.
Глава Черниговской облгосадминистрации Вячеслав Чаус заявил, что ВСУ наносят ежечасно мощные удары по силам российского противника, передает nv.ua.
«Утром в социальных сетях читаю очень много панических постов типа «Все пропало! Караул! Чернигов разбомблен. Ничего нет. Армии нет». Смотрите, есть армия, есть вооружение, есть Stinger, есть NLAW, есть мощное вооружение в городе Чернигове и около города Чернигова. Наши Вооруженные силы мощные и наносят ежечасно мощные удары по силам российского противника. Это чистая правда», — сказал он.
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По его словам, россиянам сейчас невесело возле Чернигова и других населённых пунктов области.