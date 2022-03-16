Возле Чернигова ВСУ ежечасно наносят мощные удары по силам противника 1 16.03.2022, 14:11

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Оккупантам на этом участке фронта сейчас невесело.

Глава Черниговской облгосадминистрации Вячеслав Чаус заявил, что ВСУ наносят ежечасно мощные удары по силам российского противника, передает nv.ua.

«Утром в социальных сетях читаю очень много панических постов типа «Все пропало! Караул! Чернигов разбомблен. Ничего нет. Армии нет». Смотрите, есть армия, есть вооружение, есть Stinger, есть NLAW, есть мощное вооружение в городе Чернигове и около города Чернигова. Наши Вооруженные силы мощные и наносят ежечасно мощные удары по силам российского противника. Это чистая правда», — сказал он.

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По его словам, россиянам сейчас невесело возле Чернигова и других населённых пунктов области.

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