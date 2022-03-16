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Возле Чернигова ВСУ ежечасно наносят мощные удары по силам противника

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  • 16.03.2022, 14:11
  • 6,048
Возле Чернигова ВСУ ежечасно наносят мощные удары по силам противника

Оккупантам на этом участке фронта сейчас невесело.

Глава Черниговской облгосадминистрации Вячеслав Чаус заявил, что ВСУ наносят ежечасно мощные удары по силам российского противника, передает nv.ua.

«Утром в социальных сетях читаю очень много панических постов типа «Все пропало! Караул! Чернигов разбомблен. Ничего нет. Армии нет». Смотрите, есть армия, есть вооружение, есть Stinger, есть NLAW, есть мощное вооружение в городе Чернигове и около города Чернигова. Наши Вооруженные силы мощные и наносят ежечасно мощные удары по силам российского противника. Это чистая правда», — сказал он.

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По его словам, россиянам сейчас невесело возле Чернигова и других населённых пунктов области.

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