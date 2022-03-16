Российские оккупанты похитили мэра украинского Скадовска
- 16.03.2022, 14:39
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Также был похищен секретарь горсовета.
Российские оккупанты похитили мэра украинского Скадовска (Херсонская область) Александра Яковлева и секретаря горсовета Юрия Палюха. Об этом 16 марта в Facebook сообщил активист Артем Костюченко, сообщает "Гордон".
"Только что из Скадовского горсовета российские военные похитили мэра Александра Яковлева и Юрия Палюха. Собираемся на центральной площади в 12.00", – сообщил Костюченко.
Яковлев сообщал в Facebook 13 марта, что в Скадовск после обеда заехала колонна оккупантов (около 30 единиц техники) и разместились в одном из детских лагерей на окраине города.
По его словам, днем российские военные заходили в здание горсовета, но там работников не было.