Российские оккупанты похитили мэра украинского Скадовска 16.03.2022, 14:39

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Александр Яковлев

Также был похищен секретарь горсовета.

Российские оккупанты похитили мэра украинского Скадовска (Херсонская область) Александра Яковлева и секретаря горсовета Юрия Палюха. Об этом 16 марта в Facebook сообщил активист Артем Костюченко, сообщает "Гордон".

"Только что из Скадовского горсовета российские военные похитили мэра Александра Яковлева и Юрия Палюха. Собираемся на центральной площади в 12.00", – сообщил Костюченко.

Яковлев сообщал в Facebook 13 марта, что в Скадовск после обеда заехала колонна оккупантов (около 30 единиц техники) и разместились в одном из детских лагерей на окраине города.

По его словам, днем российские военные заходили в здание горсовета, но там работников не было.

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