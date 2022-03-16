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Пять причин, по которым Китай не станет жертвовать собой ради Путина

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  • Илия Куса, «Главред»
  • 16.03.2022, 14:47
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Пять причин, по которым Китай не станет жертвовать собой ради Путина

Для Пекина важно глобальное ослабление основных геополитических конкурентов.

Китай давно уже определился со своей позицией по войне РФ против Украины. Она отражена во всех их официальных заявлениях, начиная с конца февраля. Их позиция - это прагматичный нейтралитет с антиамериканской повесткой. Его основу составляют несколько интересов / расчетов:

1. Незначительное ослабление России - это хорошо, ибо позволит Китаю расширить рынок сбыта, усилить свое влияние на Москву, возможно скупить какие-то рос предприятия и увеличить степень зависимости РФ от Азии в условиях западной изоляции. Другими словами, "младшее партнерство" РФ в паре с КНР обретает уже реальные черты в условиях авантюры, развязанной Путиным.

2. "Союз" Китая и РФ с самого начала был в основном глобальным, даже на идеологическом уровне, а не региональным. Фундамент их сближения - общее неприятие внешней политики США, желание размыть их монополию в мировых процессах. И все. Остальные вещи мало интересуют китайцев, в том числе фантомы Путина относительно Украины, истории и еще чего-то. Пекин их тупо не понимает или относится к этому равнодушно.

3. Китай не будет присоединяться к западным санкциям против РФ. Потому, что не хотят идти в фарватере Штатов. А Вашингтон ставит вопрос именно так: либо вы делаете то, что делаем мы, либо вы против нас, проводя четкую линию разделения между "цивилизацией, которая во главе с США противостоит России" и "варварами-автократами, которые не делают то, что делает Запад". Для США приоритетом №1 остается Китай, и им важно сейчас воспользоваться войной в Украине, чтобы подвести под антироссийские санкции еще и КНР. Поэтому разворачивается медийная кампания про то, что Пекин будет военным способом помогать РФ против Украины. Ключевое - убедить в этом союзников в Европе, которые по Китаю колеблются.

4. Затягивание войны для Китая тоже не вариант, ибо чем больше выдохнется Россия, тем выше вероятность коллапса путинской системы и смены власти на более лояльную / нейтральную Западу. Это ухудшило бы геополитическое положение КНР и не позволило бы дальше использовать РФ как "таран" против Запада или на крайняк буферную зону, которая генерирует постоянные проблемы для США. Это еще одна причина, почему КНР не присоединится к санкциям, тем самым ускоряя падение РФ и создавая самим себе кучу проблем в области безопасности, внешней торговли и финансов.

5. Единственная часть российского дискурса (правда, его продвигает не только Россия), которую поддерживает КНР - это та, которая касается глобальных изменений мирового порядка. Для Китая война в Украине - это часть длительного процесса по переустройству глобального баланса сил. И РФ, и КНР выступают за пересмотр итогов "холодной войны" и переход к более прагматичной многополюсной системе международных отношений, в которой обе страны хотят занять место отдельного центра силы со своей сферой влияния. Поэтому то, что РФ начали делать в ноябре 2021 года, разделялось Пекином, и даже привело к подписанию совместной декларации на открытии Олимпийских игр. Однако вторжение РФ стало слишком рискованной авантюрой, которая ставит КНР в неудобное положение, из-за чего реакция Китая была максимально сдержанной, и они не спешат нигде озвучивать поддержку вторжению или приветствовать ее.

Короче говоря:

- Ожидать присоединения Китая к санкциям не стоит по политико-идеологическим и коммерческим причинам. Это же касается и многих других стран не-западного мира. Присоединение к санкциям, по мнению Пекина, снижает их автономную роль в мировых делах в пользу Запада, и блокирует возможность участия в грядущем переделе рынка за счет России.

- Война в Украине и западная изоляция России дает Китаю "золотую акцию": рычаги экономического и финансового влияния на Россию, а в перспективе усиление влияния Пекина на РФ. Мощная Россия, побеждающая в войне, китайцам не нужна, им нужен послушный младший партнер, на которого можно взвалить часть антизападного фронта.

- В контексте войны в Украине, основным глобальным сюжетом все еще остается соперничество США и Китая, определяющее в основном позицию двух стран. Для Китая глобальное ослабление США важнее, чем итог войны в Украине. Это суровая реальность их позиции, которая не изменится.

- Китай может и скорее всего предоставит финансово-экономическую поддержку РФ или поможет заместить часть товаров на российском рынке, однако на это повесит внушительный ценник в соответствии со своими коммерческими интересами, которые всегда довлели над политической частью этого "союза", которой россияне придавали большее значение, чем сам Пекин.

- Существенную военную помощь РФ Китай вряд ли предоставит из-за рисков, с которым сопряжено это решение, все таки основой внешней торговли КНР является экспорт товаров на западные рынки. Приносить их в жертву ради интересов Путина в КНР не желают.

- Китай будет стараться сыграть свою роль в скорейшем окончании / заморозке войны на базе какого-то компромисса между РФ и Украиной. Его условия китайцев не сильно волнуют, главное, чтобы война не затянулась слишком сильно, на втянула их и не вышла за рамки региона. Я не исключаю договоренностей США и КНР в этом вопросе.

Илия Куса, «Главред»

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