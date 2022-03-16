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Беларусь отстранили от международных шахмат

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  • 16.03.2022, 14:59
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Беларусь отстранили от международных шахмат

Аналогичное решение ФИДЕ приняла в отношение России.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила об отстранение сборных Беларуси и России от участия в соревнованиях под эгидой организации, сообщает «Трибуна».

При этом отмечается, что спортсмены из Беларуси и России смогут участвовать в личных турнирах под нейтральным флагом.

«Принимая во внимание действующие рекомендации МОК, Совет ФИДЕ отстраняет сборные России и Беларуси от участия в официальных турнирах ФИДЕ до дальнейшего уведомления. В индивидуальных турнирах цикла чемпионата мира ФИДЕ игроки из этих стран смогут участвовать под флагом ФИДЕ», – сказано в заявлении организации.

Ранее ФИДЕ перенесла Всемирную шахматную олимпиаду-2022 из России в Индию.

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