Арестович: Попытки России перебросить наемников из Сирии и Ливии в Украину провалились 1 16.03.2022, 15:06

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Алексей Арестович

РФ также не смогла подтянуть остатки своих подразделений с Дальнего Востока.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что попытки России перебросить наемников из Сирии и Ливии в Украину пока не удаются, передает zn.ua.

"По общей ситуации вокруг Украины и в наиболее ее горячих точках, то они не изменились в течение суток и не имеют шансов на смену, потому что Российская Федерация потратила свои ресурсы. Попытки перебросить своих наемников из Сирии и Ливии, остатки своих подразделений с Дальнего Востока пока что им не удаются. То есть у них нет резервов и по нашей оценке, и оценке ведущих западных специалистов", - подчеркнул Арестович.

По его словам, основные усилия РФ сосредоточены в районе зоны ООС.

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