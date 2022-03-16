закрыть
16 марта 2022, среда, 15:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Арестович: Попытки России перебросить наемников из Сирии и Ливии в Украину провалились

1
  • 16.03.2022, 15:06
  • 9,788
Арестович: Попытки России перебросить наемников из Сирии и Ливии в Украину провалились
Алексей Арестович

РФ также не смогла подтянуть остатки своих подразделений с Дальнего Востока.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что попытки России перебросить наемников из Сирии и Ливии в Украину пока не удаются, передает zn.ua.

"По общей ситуации вокруг Украины и в наиболее ее горячих точках, то они не изменились в течение суток и не имеют шансов на смену, потому что Российская Федерация потратила свои ресурсы. Попытки перебросить своих наемников из Сирии и Ливии, остатки своих подразделений с Дальнего Востока пока что им не удаются. То есть у них нет резервов и по нашей оценке, и оценке ведущих западных специалистов", - подчеркнул Арестович.

По его словам, основные усилия РФ сосредоточены в районе зоны ООС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Горжусь тем, что я белоруска
Горжусь тем, что я белоруска Наталья Радина
Комбриг Валерий Сахащик: Это война никому не нужна
Комбриг Валерий Сахащик: Это война никому не нужна Валерий Сахащик
Белорусам надо готовиться к скорой смене власти в стране
Белорусам надо готовиться к скорой смене власти в стране Читатель
Сон путинского разума родил чудовище
Сон путинского разума родил чудовище Леонид Невзлин