Доллар в Беларуси – всё? 2 16.03.2022, 15:18

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Экономист рассказал, что будет в стране с валютой.

Лукашенко на совещании с руководством органов госбезопасности сделал очередное неадекватное заявление: американский доллар «никому не нужен»!

«Ну, выменяли, нахватались. Сейчас этот доллар уже потихоньку начинает проседать. Потому что никому не нужен. Наверное, будем скоро бороться, чтобы лишний российский рубль был в кармане или юань», — заметил Таракан.

По словам Лукашенко, все необходимое для производства Беларусь на 90% получает из России. Эта же страна является основным рынком сбыта для отечественной продукции.

Доллар – все? Журналисты sn-plus.com спросили об этом у финансового аналитика «Альпари Евразия» Вадима Иосуба.

– По итогам сегодняшних торгов подорожали сразу три иностранные валюты, причем больше всего – российский рубль: сразу на 4,22% Доллар вырос на 0,74%, евро на 1,35%. Стоимость валютной корзины – на 2,58%. При этом доллар, евро и валютная корзина обновили максимум с начала года.

Первые две недели войны белорусский рубль чувствовал себя стабильно, стоимость корзины менялась незначительно, рост курсов доллара и евро компенсировался зеркальным снижением российского рубля. Это было в чистом виде снижение российской валюты, а не беларусской. В результате российский рубль снизился к белорусскому на 20%.

Без серьезных изменений режима и правил торгов валютой на БВФБ, в течение 2-3 недель российский рубль восстановится к белке до довоенных уровней. А это означает рост биржевых курсов доллара и евро на 12-13% с нынешних уровней, до 3,75 и 4,15 соответственно.

Белорусский рубль перешел к полноценной девальвации.

– Лукашенко объявил, что доллар «больше никому не нужен». Действительно пришло время объявлять про смерть доллара?

– Слухи о смерти доллара сильно преувеличены: он был и остается номером один в мире, самой ликвидной и самой востребованной валютой. К месту сослаться на древнегреческую басню, что виноград зелен. Речь идет о том, что доллар в Беларуси и России стал недоступен, но это совсем не означает, что он стал не нужен.

– Чего ждать белoрусской экономике от переориентации на российский рубль и китайские юани?

– Разговоры о переходе на российский рубль упираются в одну проблему: где его взять? Чисто теоретически можно представить, что Беларусь полностью перешла на российский рубль – во всей торговле товарами, услугами, включая нефть и газ. В прошлом году в торговле с РФ у нас было отрицательное сальдо более 6 миллиардов долларов – настолько мы покупали в России больше, чем продали. Теоретически можно перейти на торговлю в российских рублях; но если мы покупаем в России больше, чем продаем (6 миллиардов долларов – очень большая сумма для Беларуси), и если Россия согласится на оплату в российских рублях, то где взять такую сумму? Не было долларов, чтобы оплачивать российские энергоносители, так где взять российские рубли на оплату российских энергоносителей? Просить, чтобы Россия ежегодно кредитовала нас российскими рублями в эквиваленте 6 миллиардов долларов, – а зачем это России нужно?

Точно такая же ситуация и с Китаем: отрицательное сальдо составило более 3 миллиардов долларов. Предположим, Пекин пойдет навстречу и предложит: покупайте все, что хотите, за китайские юани, не нужны нам доллары. Где при отрицательном сальдо взять китайские юани? Мне кажется, эти разговоры про торговлю и партнерство с Россией и Китаем подразумевают, что Россия и Китай будут все дарить Беларуси? Если не дарить, а покупать, то в отсутствие лишних российских рублей и юаней не понятно, за какие шиши? Каким образом нам поможет переход на российский рубль и юань, если ни тех, ни других у нас нет?

– Доллар, получается, был своеобразным универсальным ключом от всех дверей?

– На самом деле у нас было положительное торговое сальдо с Европой, было положительное торговое сальдо с Украиной, которая рассчитывалась за нефтепродукты наверняка не гривной, а долларами или евро. Пока ни с кем не воевали, не было никаких санкций, белoрусской экономике было легче зарабатывать доллары и евро, чем российские рубли и юани. Именно потому, что с Европой, с Украиной, другими западными странами у нас положительное торговое сальдо, с Россией и Китаем – отрицательное.

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