Рафаэль Надаль поддержал 97-летнего теннисиста-любителя из Харькова
- 16.03.2022, 15:24
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До войны Леонид Станиславский три раза в неделю выходил на корт, невзирая на возраст.
21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль обратился к 97-летнему харьковчанину Леониду Станиславскому, который три раза в неделю выходит на корт, невзирая на возраст.
В своем обращении Надаль выразил поддержку Станиславскому, оказавшемуся "в этой тяжелой ситуации", и выразил надежду, что им еще удастся вместе выйти на корт, как это было ранее. Также Рафаэль высказался о войне в Украине.
"Я не могу высказать свое мнение как теннисист, но могу как гражданин. Не могу этого понять. Надеюсь, это скоро закончится. Единственное, на что я надеюсь, — чтобы было как можно меньше жертв. Разрушительные новости", — как передает "Чемпионат", сказал он.