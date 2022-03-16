CIT: Было много непрямых столкновений между кадыровцами и российскими военными в Украине 16.03.2022, 15:34

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Отряды Кадырова не подчиняются федеральному центру, хоть и являются подразделением Росгвардии.

Руслан Левиев, основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team, в интервью currenttime.tv отмечает странности в действиях в Украине чеченских отрядов Росгвардии, так называемых кадыровцев. Они практически не принимают участия в реальных боях, но при этом активно пиарятся в социальных сетях: раздают "гуманитарную помощь" во славу Кадырова, позируют с флагами и так далее. Чем на самом деле занимаются чеченские отряды в Украине и действуют ли они вместе с другими подразделениями российской армии?

– Руслан, вы сказали, что будете еще пристально изучать "кадыровцев", но хотелось бы именно на этом остановиться. Что, во-первых, вам известно о них, какое их количество находится в Украине? Можно ли говорить об отличиях именно кадыровцев от регулярных российских войск? Или кадыровцы входят в регулярные войска?

– Кадыровцы не входят в регулярные войска, формально они являются подразделением Росгвардии. Но важный момент: за все время их деятельности мы видели, что они не подчиняются федеральному центру. Было много разных непрямых столкновений, когда есть определенный приказ в целом по Росгвардии, который абсолютно игнорируют кадыровцы, хотя формально они тоже Росгвардия. Это все-таки такая частная армия именно самого Рамзана Кадырова.

И сейчас мы видим, что они присутствуют на территории Украины с самого начала конфликта, однако их участия в боях мы в итоге ни разу не увидели. Как мы их называем, это такие "PR-войска". То есть они могут делать много видео, много фотографий, снятых красиво, как они ходят с автоматами, "зачищают" дома, как они якобы раздают гуманитарную помощь и якобы заботятся о мирном населении. Но это – вся их деятельность, которую мы все время видели. Они грозятся и Зеленскому, и украинским войскам, что "мы там за два дня зачистим всю Украину". Но вот уже идет 21-й день войны, и казалось бы, где эти ваши "два дня"?

Поэтому в бой их, судя по всему, все это время не пускают. Видимо, какое-то все-таки это не военное подразделение, а росгвардейское. Видно, они для участия именно в боевых военных операциях не подготовлены и не обучены.

Большую часть времени они сидят под Киевом. Мы видели их также в Мелитополе. Большую часть времени они ходят и снимают видео. Мы видели один инцидент, когда, судя по всему, были погибшие кадыровцы: была на днях опубликована фотография небольшого внедорожника с бронестеклами где-то Киевом, и там видны два тела, двух бойцов, которых убили. Судя по положению тел, они оказались в засаде, и их застрелили. По их обмундированию мы приходим к выводу, что, скорее всего, это были именно кадыровцы. Но непосредственно прямо настоящий боевой военный бой с кадыровцами мы пока за все время войны еще ни разу не видели.

– Когда вы говорите про "PR", вы имеете в виду, что российские войска куда-то продвигаются, а потом туда заходят кадыровцы и снимают там разные видео? Мы видели их флаг, например, под Киевом, они где-то его там вешали?

– Да, с основном это киевское направление, Гостомель, Буча, Ирпень. И тот флаг, который они вешали, это было на базе Нацгвардии Украины, про которую они сразу же сняли видео с таким восхвалением, что "мы захватили базу Нацгвардии". Правда, эта база была пустая, то есть там не было боя, не было такого, чтобы они там убили украинских нацгвардейцев и тем самым их победили. Они просто пришли на пустую базу, водрузили свой флаг и доложили, что вот "ура, мы захватили базу".

И там же они добыли, судя по всему, украинские бронеавтомобили "Варта", которые мы теперь видим в том числе на их видеозаписях. Вот такого рода все их "победы": прийти на пустую базу, повесить свой флаг – "Ура, мы победили", будто они провели какой-то бой. И в целом PR их как раз ведется в агрессивной риторике, что "мы такие крутые бойцы, мы готовы зачистить Киев за два дня, дайте нам команду, Путин, дай команду". А в итоге прошло уже почти три недели войны, и они еще даже ни разу не поучаствовали в бою.

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