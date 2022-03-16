На войне в Украине был ликвидирован сын высокопоставленного российского чиновника 16.03.2022, 16:11

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Георгий Дудоров

ВСУ накрыли артиллерийским огнем разведроту, в которой он служил.

На войне в Украине погиб сын высокопоставленного российского чиновника – вице-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Дудорова.

Об этом сообщает meduza.io.

23-летний Георгий Дудоров был заместителем командира разведроты по военно-политической работе. Как выясняется, о его смерти еще 13 марта сообщал Следственный комитет РФ (Дудоров учился в кадетском корпусе этого ведомства). Глава СК Александр Бастрыкин наградил погибшего посмертно медалью, также в сообщении говорилось, что Дудоров служил в 137-м полку 106-й Тульской гвардейской парашютно-десантной дивизии.

Из этого же сообщения известно, что колонна роты, в которой служил сын чиновника, попала под артиллерийский огонь 6 марта 2022 года.

Общие данные о потерях в войне с Украиной Минобороны РФ не сообщало со 2 марта, тогда ведомство объявило о 498 погибших российских военных. Генштаб Украины 11 марта оценивал потери России в 13 800 тысяч человек.

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