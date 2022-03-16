Банки незаконно вводят лимиты по карточкам: экономист дал советы белорусам 5 16.03.2022, 16:30

4,346

Стало известно, какими лазейками пользуется правление банков.

Экономист Вадим Иосуб написал в «Фейсбуке», что банки незаконно вводят лимиты на снятие налички и совершение операций. И посоветовал, что можно сделать в такой ситуации.

А The Village Беларусь заодно рассказывает про лазейку, которые банки ввели, чтобы эти лимиты вдруг стали законными.

«Последние дни банки в РБ валом вводят какие-то лимиты на снятие людьми своих денег со вкладов», — пишет Вадим Иосуб:

«На сколько я помню, право людей забирать свои деньги из банков закреплено в Гражданском Кодексе, Банковском Кодексе, а особенности этого снятия регулируются двусторонними договорами на ведение счета (вклада). Эти договоры не могут быть изменены банками в одностороннем порядке без согласия (принятия оферты) вкладчиком.

Помимо этого, своевременный возврат вклада в полном объеме и в валюте вклада гарантирован Законом Республики Беларусь от 8 июля 2008 г. № 369-З «О гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц».

Односторонние действия банков нарушают все мыслимые законы, регулирующие вопрос возврата людям их же денег.

Напомню, что вы не просите банк о каком-то одолжении. Вы требуете на законном основании возврат вам ваших же средств на условиях, о которых вы договорились ранее.

Интересна позиция Пресс-служба Национального Банка Беларуси по данному вопросу.

Что делать человеку, которому не отдают его деньги, ссылаясь на какие-то лимиты, на которые он, человек, не соглашался? Я, конечно, не юрист. Но вижу два варианта.

Или поджать лапки и согласиться, что жирные коты вас кинули и не отдают вам ваши деньги. А можа, так i трэба?

Или заявить о своем несогласии банку, потребовать возврата в письменном виде, оставить запись в Книге отзывов и предложений, пожаловаться на незаконные действия банка регулятору (НБ РБ), в КГК, в АП, в самый справедливый суд в мире, в конце концов. В сложившейся ситуации это не зашквар, имхо.

Может я в чем-то не прав, и юристы меня поправят?»

Но банки подстраховались и начали сами себя обезопашивать от таких действий. Например, банк «Решение» изменил общие условий договора текущего (расчетного) банковского счета и теперь и теперь может вводить любые лимиты без согласования с клиентом и даже без уведомления:

Добавлен пункт 4.3.9. в следующей редакции:

«Без предварительного уведомления Клиента устанавливать, изменять и отменять лимиты по операциям (в том числе по количеству, максимальному и минимальному размеру сумм операций), совершаемым по Счету. Информация о действующих лимитах размещается на сайте Банка».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».