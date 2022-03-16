США могут передать Украине самые современные ракеты для уничтожения танков и артиллерии

США могут передать Украине самые современные ракеты для уничтожения танков и артиллерии3
- 16.03.2022, 16:33
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Беспилотники американского производства уничтожают цели на расстоянии до 2-х километров.
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность передать Украине самые современные управляемые ракеты американского производства.
Об этом сообщили два представителя Конгресса страны изданию NBC.
Эти беспилотники могут уничтожать танки и артиллерийские позиции почти за 2 километра. Решения о передаче пока принято не было.
Напомним, что сенат США просит Байдена передать Украине ПВО и истребители. В документе нет указаний на конкретный вид ПВО, но президент Украины Владимир Зеленский просил у Америки системы ПВО С-300 и истребители МиГ-29.