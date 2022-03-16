В Bloomberg назвали три сценария возможного дефолта РФ по внешним долгам 16.03.2022, 17:41

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Если РФ выплатит проценты по долларовым облигациям рублями, это может означать дефолт.

Агентство Bloomberg прогнозирует дефолт России на $150 млрд. Именно столько, по подсчетам агентства, составляет совокупный непогашенный государственный и корпоративный долг РФ.

Правительство России 16 марта должно выплатить проценты по долларовым облигациям на сумму $117 млн. Агентство Bloomberg представило три сценария того, как могут развернуться дальнейшие события:

Первый сценарий: Россия выплатит долг в долларах. В таком случае дефолт отсрочивается по крайней мере до 4 апреля, когда придет время выплачивать следующие купоны.

Второй сценарий: Россия платит в рублях. Как пишет издание, некоторые контракты по облигациям предусматривают такую возможность, но не облигации, проценты по которым должны быть выплачены 16 марта, поэтому большинство инвесторов сочтут это дефолтом

Третий сценарий: Россия вообще не платит. Невыплата запустит льготный период в 30 дней, после чего наступает дефолт.

Согласно данным агентства, около $120 млрд текущего непогашенного государственного и корпоративного долга номинировано в долларах, а основная часть оставшейся суммы – в евро. Госдолг России составляет $40 млрд. Однако, дефолт может затронуть корпоративный долг. Наибольший корпоративный долг у "Газпрома" ($25 млрд). За ним следуют другие крупнейшие российские компании "Сбербанк", "Лукойл", РЖД и другие.

Последний раз Россия объявляла дефолт в 1998 году по некоторым рублевым долгам. Дефолт в иностранной валюте станет для РФ первым с 1917 года, когда большевики отказались признать долги Российской Империи, подчеркивает агентство.

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