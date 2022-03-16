Одесситы проходят курсы боевой подготовки 2 16.03.2022, 17:59

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На базе военной кафедры одесского Политеха открыли курсы для всех желающих.

На базе военной кафедры одесского Политеха открыли курсы для всех желающих. Здесь учат правильно обращаться с оружием и оказывать первую медицинскую помощь, передает «Новое время».

На занятия в Одесском политехническом институте может записаться любой одессит. Навыки обращения с оружием и курс тактической медицины осваивают в группах по 25 участников — три отделения по восемь человек и старший взвода.

Многие собирают подразделения самостоятельно, но есть возможность принять участие и в одиночку: тогда группу сформируют организаторы. Руководствуются при этом одним принципом — чтобы будущие выпускники курсов проживали в одном районе. Так при необходимости они скорее смогут собраться и действовать вместе.

Несмотря на то, что принимают всех, участников делят на группы еще и по опыту. Ведь разница между теми, кто не знает с какой стороны подойти к автомату или раненому и теми, кто служил в армии или имеет медицинскую подготовку, очень велика.

«Эти курсы мы организовали самостоятельно через волонтеров, потому что, как призвал президент, каждый должен заниматься тем, что умеет лучше всего. Поэтому мы организовались, создали базу желающих, а она очень большая — очереди, очереди, очереди. Почему? Потому, что ребята и девушки понимают, что они еще не стали профессионалами, поэтому мы им предлагаем», — сказал руководитель курсов, полковник в отставке Юрий Прохорчук в интервью изданию Суспильне.

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