На белорусской валютно-фондовой бирже начинаются торги китайским юанем

На белорусской валютно-фондовой бирже начинаются торги китайским юанем15
- 16.03.2022, 18:07
- 8,878
Курс будет устанавливаться в белорусских рублях за 10 китайских юаней.
С 18 марта ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» предоставляет возможность совершения операций с китайским юанем, сообщается на сайте организации.
Участники торгов смогут совершать валютно-обменные операции в режиме непрерывный двойной аукцион с расчетами в день заключения сделки по валютной паре китайский юань/белорусский рубль (CNY/BYN_TOD).
Курс будет устанавливаться в белорусских рублях за 10 китайских юаней. Расчеты в китайских юанях по итогам торгов будут осуществляться через коммерческий банк-резидент Беларуси.