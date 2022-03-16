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На белорусской валютно-фондовой бирже начинаются торги китайским юанем

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  • 16.03.2022, 18:07
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На белорусской валютно-фондовой бирже начинаются торги китайским юанем
Фото: Eugene Hoshiko / AP

Курс будет устанавливаться в белорусских рублях за 10 китайских юаней.

С 18 марта ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» предоставляет возможность совершения операций с китайским юанем, сообщается на сайте организации.

Участники торгов смогут совершать валютно-обменные операции в режиме непрерывный двойной аукцион с расчетами в день заключения сделки по валютной паре китайский юань/белорусский рубль (CNY/BYN_TOD).

Курс будет устанавливаться в белорусских рублях за 10 китайских юаней. Расчеты в китайских юанях по итогам торгов будут осуществляться через коммерческий банк-резидент Беларуси.

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