Звездный кот Степан смог выбраться из Харькова 2 16.03.2022, 19:25

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Теперь он во Франции.

Популярный в интернете кот Степан из Харькова впервые за две недели вышел на связь. В новом посте в Instagram его хозяйка сообщила об их судьбе.

«24 февраля рано утром мы были дома и спокойно спали. В 5 утра раздался какой-то взрыв и я сквозь сон даже не поняла, что это было. Через какое-то время, примерно через пол часа, раздались последующие взрывы, задрожали окна, я вскочила и поняла, что происходит что-то ужасное! Наступление и обстрел Харькова (особенно р-н Северная Салтовка, где мы живем). Мы осознали, что в наш дом пришла война», — говорится в посте.

Хозяйка кота отметила, что в первый день войны были самые жесткие разрушения в ее районе. В соседние дома ежедневно попадали снаряды и горели на ее глазах. По словам женщины, ее дом оставался в порядке ровно неделю, но на восьмой день пострадал и он.

«В балкон соседей прилетел снаряд, пожара не было, Слава Богу. В 2-3 десятках квартир высыпались все стекла. Также два снаряда упало у нас во дворе перед домом», — уточнила она.

Степану с хозяйкой пришлось две ночи просидеть в подвале. Неделю у них не было света. Чтобы заряжать телефон, они ходили в соседний подъезд в подвал.

«Затем нам удалось уехать. Харьковские волонтеры помогли и вывезли нас на железнодорожный вокзал. Мы сели в поезд Харьков-Львов (через 20 часов мы добрались до Львова). Потом последовали к границе с Польшей. На границе мы стояли в пешей очереди, людей было очень много (4-5 тысяч). Мы прошли границу спустя 9 часов», — добавила женщина.

Когда они с котом приехали в Польшу, им поступило предложение о помощи от Всемирной Aссоциации Инфлюенсеров из Монако, которые помогли добраться до Франции, чтобы подождать там дня, когда они смогут вернуться домой.

«С нами сейчас все в порядке. Мы очень переживаем за наших родных в Украине и постараемся помогать нашей стране отсюда всем, что в наших силах», — подытожила женщина.

В комментариях множество пользователей признались, что ждали, когда Степан выйдет на связь и обрадовались, что теперь он с хозяйкой находится в безопасном месте.

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