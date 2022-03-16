Российский «КАМАЗ» сократит производство на 40% из-за дефицита компонентов 8 16.03.2022, 19:27

5,812

Без работы останутся 15 тысяч человек.

Российский "КАМАЗ" может лишиться 40% объемов производства из-за проблем с поставками комплектующих. Без работы останутся 15 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"И порядка 15 тысяч работников завода будут вынуждены перейти в режим простоя до решения вопроса с поставками комплектующих", - сказал глава Татарстана Рустам Миниханов на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ с участием президента Владимира Путина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».