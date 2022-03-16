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Российский «КАМАЗ» сократит производство на 40% из-за дефицита компонентов

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  • 16.03.2022, 19:27
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Российский «КАМАЗ» сократит производство на 40% из-за дефицита компонентов

Без работы останутся 15 тысяч человек.

Российский "КАМАЗ" может лишиться 40% объемов производства из-за проблем с поставками комплектующих. Без работы останутся 15 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"И порядка 15 тысяч работников завода будут вынуждены перейти в режим простоя до решения вопроса с поставками комплектующих", - сказал глава Татарстана Рустам Миниханов на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ с участием президента Владимира Путина.

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