Российский «КАМАЗ» сократит производство на 40% из-за дефицита компонентов

Российский «КАМАЗ» сократит производство на 40% из-за дефицита компонентов8
- 16.03.2022, 19:27
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Без работы останутся 15 тысяч человек.
Российский "КАМАЗ" может лишиться 40% объемов производства из-за проблем с поставками комплектующих. Без работы останутся 15 тысяч человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
"И порядка 15 тысяч работников завода будут вынуждены перейти в режим простоя до решения вопроса с поставками комплектующих", - сказал глава Татарстана Рустам Миниханов на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ с участием президента Владимира Путина.