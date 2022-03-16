Мадридский «Реал» выделил миллион евро для украинских беженцев 2 16.03.2022, 19:32

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Деньги пойдут на предметы первой необходимости и психологическую помощь украинцам.

Мадридский «Реал» финансово поможет беженцам из Украины.

В рамках кампании «Все с Украиной» благотворительный фонд «Реала» пожертвует украинским беженцам 1 миллион евро, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Деньги будут переданы в Красный крест в Испании и пойдут на предметы первой необходимости и психологическую помощь украинцам.

Часть денег будет передана спортивным школам Реала в Украине.

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