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Мадридский «Реал» выделил миллион евро для украинских беженцев

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  • 16.03.2022, 19:32
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Мадридский «Реал» выделил миллион евро для украинских беженцев

Деньги пойдут на предметы первой необходимости и психологическую помощь украинцам.

Мадридский «Реал» финансово поможет беженцам из Украины.

В рамках кампании «Все с Украиной» благотворительный фонд «Реала» пожертвует украинским беженцам 1 миллион евро, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Деньги будут переданы в Красный крест в Испании и пойдут на предметы первой необходимости и психологическую помощь украинцам.

Часть денег будет передана спортивным школам Реала в Украине.

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