«Заказала $6000, отдали только $1000»: белоруска не смогла забрать валютный вклад 35 16.03.2022, 19:40

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Вот ее история.

Белорусские банки вот уже который день вводят различные ограничения по операциям с иностранной валютой. От лимитов по снятию долларов и евро, до внушительных комиссий и ограничений на онлайн-покупки. О том, что есть какие-то ограничения по снятию депозитов, информации не было. Но сегодня наша читательница Надежда смогла получить только часть суммы своего вклада. Zerkalo.io рассказывает, что произошло.

Несколько месяцев назад Надежда оформила отзывной вклад «Депозитная карта» в «Белагропромбанке». Она вложила $ 6000 долларов под 3,9% годовых. Поскольку вклад был отзывной, то читательница могла забрать деньги в любое время.

— За пять дней, как и положено, я заказала всю сумму, — рассказывает минчанка. — Я прихожу, а мне кассир: «Я не могу вам выдать деньги, у меня лимит $ 1000». Я говорю: «Зовите менеджера». Менеджер приходит и говорит про какое-то постановление № 20 от 12 марта этого года. Прошу показать документ. Менеджер отвечает, что на руках у него ничего нет. Мол, им по внутренней связи сбрасывали для ознакомления. То есть мне документ не показали. В общем, взяла я эту $ 1000. И что дальше делать? Как мне забрать свои деньги? Предложили выдать всю сумму белорусскими. Мол, посчитают по выгодному курсу — 3,8 рубля (16 марта «Белагропромбанк» установил курс покупки доллара — 3,65, продажи — 3,88. — Прим. Zerkalo.io). Но я хочу забрать депозит в той валюте, в которой его открыла. А мне в ответ: «Нет, в валюте нельзя, мы валюты не видели триста лет». В общем, с такими лимитами я буду забирать свой депозит еще 5 месяцев.

Надежда считает, что «Белагропромбанке» нарушил договор. Несмотря на то, что банк может изменять условия в одностороннем порядке, об изменениях он обязан предупреждать. В таком случае у клиента есть время подумать и прекратить сотрудничество, если он не согласен.

— Они должны за 7 дней до вступления изменений в силу сообщить про них: разместить информацию на сайте, в личном кабинете или на стендах в банке, — говорит минчанка. — Я просмотрела новости на сайте — ничего. Ни на стенде в банке, ни в личном кабинете никакой информации про это нет. Я заглянула в Банковский кодекс. Там есть статья 185, согласно которой в день обращения банк обязан мне предоставить документы, подтверждающие изменения в обслуживании моего депозита. Мне никто ничего не предоставил. Я считаю, что банк нарушил договор. Написала в книгу жалоб, хоть и понимаю, что это ничего не даст. Вот составляю официальное обращение. Посмотрим, что мне ответят.

Что говорит «Белагропромбанк»?

В колл-центре «Белагропромбанка», куда мы позвонили как клиенты, подтвердили: лимит на снятие наличной валюты есть. Не больше 1000 долларов или евро в месяц.

— Это решение правления банка. Ограничение распространяется не на вклады непосредственно, а на снятие наличной валюты, — объяснили в банке. — То есть если вы захотите наличкой снять депозит в долларах или евро, то не больше 1000 в месяц на одного клиента. Если же хотите всю сумму сразу, то можете получить ее в белорусских рублях. На это ограничения не распространяются.

На какой срок «Белагропромбанк» ввел лимиты, информации нет.

А что Нацбанк?

Не противоречит ли повальное введение лимитов на снятие наличной валюты законодательству? Как клиенты мы позвонили на горячую линию Нацбанка. Там ответили, что нарушений в действиях банков не видят.

— Банк может регулировать свою деятельность внутренними документами согласно экономической ситуации в стране. В этом ничего противозаконного нет. Если есть какие-то вопросы, обращайтесь в головной офис вашего банка.

Есть ли вероятность, что вклады смогут снять не все?

Наш источник в банковских кругах объясняет, почему вводятся валютные ограничения. По его словам, сейчас в Беларуси наблюдается дефицит иностранной «бумаги». Так на сленге банкиры называют наличность.

— Сейчас ее просто не хватает. Поэтому и введены лимиты. Изначально банки поздно спохватились, нужно было вводить их на снятие с текущих счетов, а депозиты спокойно отдавать. Это помогло бы сбить ажиотаж. Те же доллары или евро по безналу купить можно. А что касается денег на картах, то их можно перевести на карты других банков, даже заграничных. Да, с комиссиями, но так было всегда. Хватит ли денег, чтобы вернуть вклады всем? Вообще на данный момент средств хватает. Постепенно, всё выплатят. Поверьте, мы на стороне клиента. Главное, чтобы Нацбанк не влезал в этот процесс. К примеру, именем революции не заставлял выдавать вклады в белорусских рублях или просто их не замораживал. Тогда потихоньку вывезем, — заключает собеседник.

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